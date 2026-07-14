El Consejo de la Magistratura pidió la destitución del magistrado federal marplatense durante los alegatos finales. El Jurado de Enjuiciamiento deberá definir en los próximos días si lo remueve de su cargo.

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El proceso de enjuiciamiento contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, llegó a su fin este lunes con la realización de los alegatos finales. Tras varias jornadas de audiencias, el Consejo de la Magistratura sostuvo la acusación por mal desempeño y solicitó su destitución, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento quedó en condiciones de emitir un veredicto.

López, titular del Juzgado Federal N°4 y suspendido preventivamente de sus funciones desde abril, fue llevado a juicio político a raíz de distintas denuncias vinculadas con publicaciones realizadas en sus redes sociales, que motivaron cuestionamientos por presuntas expresiones incompatibles con el ejercicio de la magistratura.

Durante el cierre del debate, los representantes de la acusación, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, sostuvieron que las pruebas reunidas durante el proceso acreditaron un comportamiento reiterado que afectó la imagen de imparcialidad que debe preservar un juez federal. Según argumentaron, el expediente no se centró en las opiniones personales del magistrado, sino en la conducta desplegada desde una cuenta pública identificada con su función judicial.

La audiencia tuvo momentos de tensión cuando debió desalojarse la sala tras incidentes protagonizados por personas que acompañaban al magistrado mientras se desarrollaban los alegatos.

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En contrapartida, la defensa rechazó los cargos y calificó la acusación como infundada. Los abogados de López cuestionaron el procedimiento llevado adelante por el Consejo de la Magistratura y sostuvieron que las publicaciones atribuidas al juez no constituyen conductas discriminatorias ni justifican una sanción disciplinaria.

Antes del cierre del debate, el magistrado hizo uso de sus últimas palabras y solicitó a los integrantes del Jurado que rechazaran la acusación y dispusieran el archivo definitivo de las actuaciones.

Con el jury concluido, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación inició la etapa de deliberación. Ahora deberá resolver si corresponde destituir a López o permitir su continuidad en el cargo. Hasta el momento, no se informó cuándo se conocerá la resolución.



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