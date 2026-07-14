El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, en un dato esperado por el Gobierno y el mercado para confirmar si la inflación logra perforar nuevamente el piso del 2%.

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Tras el 2,1% registrado en mayo, la mayoría de las consultoras privadas prevé una variación de entre 1,8% y 2%, lo que consolidaría la tendencia de desaceleración que viene mostrando la inflación durante los últimos meses.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, ubicó la mediana de las proyecciones en el 2%. Sin embargo, algunas consultoras, como Fundación Libertad y Progreso y Analytica, estiman un 1,8%, mientras que C&T Asesores Económicos, EconViews y Eco Go proyectan un 1,9%.

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Como antecedente, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% en junio, frente al 2,1% de mayo. Aunque la metodología difiere respecto del IPC nacional, el dato suele funcionar como una referencia de la tendencia general.

Entre los factores que habrían favorecido la desaceleración aparece el comportamiento de los alimentos y bebidas, rubro de mayor peso dentro del índice. Según Eco Go, ese segmento registró un aumento del 1,4%, con estabilidad en los precios de la carne y compensación entre las subas y bajas de frutas y verduras.

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Además, la consultora destacó que la indumentaria mostró una caída del 0,9% debido al adelantamiento de las liquidaciones de invierno, mientras que esparcimiento tuvo un incremento moderado del 1%.

No obstante, algunos componentes continuaron mostrando mayores aumentos. Los servicios y los precios regulados avanzaron por encima del promedio general y, en el caso de vivienda, impactó el incremento salarial de los encargados de edificios, que elevó el costo de las expensas.

El dato oficial será difundido por el Indec este martes a las 16 y permitirá evaluar si la inflación retoma niveles inferiores al 2%, una marca que el Gobierno considera clave para consolidar el proceso de desaceleración de los precios.

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Fuente: Infobae