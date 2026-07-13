En la Casa Rosada confían en que la inflación continúe desacelerándose por tercer mes consecutivo y que el indicador se ubique por debajo del 2%, un nivel que no se registra desde agosto de 2025.

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Las principales consultoras privadas proyectan una inflación de entre 1,8% y 2,1%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó un 2%. En tanto, la Ciudad de Buenos Aires ya anticipó esa tendencia al informar un incremento del 1,8% en su índice de precios durante junio.

Además del dato de inflación, el INDEC difundirá durante la semana otros indicadores económicos relevantes. El miércoles publicará el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria correspondiente a mayo y el viernes dará a conocer los datos del sector de la construcción, dos variables que el Gobierno sigue de cerca para evaluar la recuperación de la actividad.

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En paralelo, el equipo económico monitoreará la evolución del riesgo país, que cerró la última semana en 402 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018. La expectativa oficial es que el indicador, elaborado por JP Morgan, rompa el piso de los 400 puntos en los próximos días.

Según las estimaciones privadas, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 rondaría el 16%. Los analistas destacan que la estabilidad de los precios de alimentos durante las últimas semanas contribuyó a moderar el índice, aunque advierten que el turismo de invierno podría ejercer cierta presión sobre la inflación de julio.

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Fuente: TN

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