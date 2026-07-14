La inflación de junio confirmó las expectativas a la baja: fue de 1,9%
Es el dato más bajo en lo que va del año. La variación interanual alcanzó el 33,5%, mientras que en el acumulado del semestre los precios registraron un incremento del 16,8%.
Es el dato más bajo en lo que va del año. La variación interanual alcanzó el 33,5%, mientras que en el acumulado del semestre los precios registraron un incremento del 16,8%.
El cierre del mes mostró un “goteo” constante en góndolas pese a la calma cambiaria, con la carne y los aceites como principales motores.
El indicador sectorial reflejó subas moderadas tanto en materiales como en mano de obra.
El mayor aumento mensual se registró en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El acumulado anual es del 33,1%.
El ministro de Economía reaccionó al IPC de febrero difundido por el Indec y aseguró que la suba de precios continúa desacelerándose.
El dato lo brindó hace instantes el INDEC. Además, se observó un incremento del 19,5% en los primeros ocho meses del año.
Los trabajadores aseguran que llevan once meses sin discutir salarios, con una pérdida del 45% del poder adquisitivo, y advierten que la situación es “insostenible”.