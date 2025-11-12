Según datos oficiales, la inflación registrada en octubre fue del 2,3%, lo que representa un incremento acumulado del 31,3% en los últimos doce meses. En lo que va del año, los precios acumulan una suba del 24,8%.

La división que presentó el mayor aumento mensual fue Transporte, con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un alza del 2,8%.

En cuanto a la incidencia regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor impacto en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país, excepto en la Patagonia, donde la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las divisiones que mostraron las menores variaciones en octubre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con un incremento del 1,6%.

A nivel de categorías, los precios Estacionales lideraron el aumento con un 2,8%, seguidos por los Regulados (2,6%) y el IPC Núcleo (2,2%).

Fuente: con información de Noticias Argentinas