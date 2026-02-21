En enero, los costos de la construcción aumentaron por debajo de la inflación
El indicador sectorial reflejó subas moderadas tanto en materiales como en mano de obra.
En enero, el costo de la construcción registró un incremento del 2,3% respecto de diciembre de 2025, ubicándose por debajo de la inflación mensual, que fue del 2,9%, según informó la cámara del sector, CAMARCO, con datos relevados en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con el informe, el indicador general alcanzó los 19.209,4 puntos. En tanto, el costo de los materiales se ubicó en 21.778,0 puntos, con una variación mensual del 2,1%.
Por su parte, el costo de la mano de obra llegó a los 15.444,4 puntos, lo que representó un incremento del 2,8% en relación con el mes anterior.
La Cámara Argentina de la Construcción publicó estos resultados a través del Indicador CAMARCO, una herramienta que estima mensualmente la variación de costos de la construcción de un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires y brinda información clave para los distintos actores del sector.
El indicador se compone de tres series: el indicador del costo de la construcción del edificio tipo, que mide la variación mensual de los costos asociados a una torre en la Ciudad de Buenos Aires; el indicador del costo de materiales, que refleja las fluctuaciones en los insumos necesarios para la construcción; y el indicador del costo de la mano de obra, que registra las variaciones en los costos laborales de los proyectos edilicios.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión