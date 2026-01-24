El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que los salarios del sector público y privado registrados aumentaron 1,8% en noviembre de 2025 en Argentina, quedaron por debajo de la inflación mensual del 2,5% y acumularon así el tercer mes consecutivo de pérdida frente al aumento de precios.

Ads

De acuerdo con el organismo oficial, la evolución de los ingresos se explicó por un incremento del 2,1% en los salarios del sector privado registrado, del 1,2% en el sector público y del 1,7% en el sector privado informal.

Según el informe, los salarios promedio del sector registrado acumularon una suba del 26,2%. Sin embargo, en el período enero-noviembre los ingresos quedaron por debajo de la inflación acumulada del mismo lapso, que alcanzó el 27,9%.

Ads

Puede interesarte

En el caso de los trabajadores estatales, el aumento de noviembre se ubicó 1,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En términos interanuales, los salarios del sector público registraron una suba del 29,8%.

El INDEC recordó que el Índice de Salarios mide la evolución de los ingresos pagados en la economía aislando variables como cantidad de horas trabajadas, ausentismo, premios por productividad y otros conceptos asociados al desempeño individual.

Ads

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) INDEC denunció el deterioro de los salarios y de las condiciones laborales en el sector público y acusó al Gobierno nacional de aplicar un ajuste “deliberado y premeditado” sobre los ingresos.

Puede interesarte

Desde el gremio señalaron que en diciembre de 2025 un trabajador necesitó un salario de bolsillo de $2.136.860 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar tipo compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar. Ese monto se integra por una canasta alimentaria básica de $729.753 y otros $1.407.107 destinados a bienes y servicios esenciales.

En cuanto a las perspectivas para 2026, el informe anual indicó que, si bien la inflación de 2025 fue del 31,5% -la más baja de los últimos ocho años-, el Gobierno nacional manifestó preocupación por la aceleración registrada en los últimos meses, cuando pasó del 1,9% en julio al 2,8% en diciembre.

Ads

Un relevamiento del Banco Central que reunió proyecciones de 44 consultores, bancos y centros de investigación estimó que la inflación de enero volverá a ubicarse por encima del 2% y que recién en junio podría descender hasta el 1,5%.

Puede interesarte

El Gobierno nacional proyecta que la inflación perforará el 1% a partir del segundo semestre de 2026. “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó el presidente en una reciente entrevista.

Por su parte, el Banco Provincia anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se mantendrá por encima del 2% durante el primer semestre, impulsado por el aumento del impuesto a los combustibles y la actualización de las tarifas de servicios públicos. “La recuperación parcial del poder adquisitivo perdido en la segunda parte de 2025 podría sumar tensión por el lado de los salarios y de los servicios privados”, indicó el informe.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar