El presidente Javier Milei cerró hoy la cumbre anual de AmCham, donde habló ante empresarios, funcionarios y gobernadores, y se refirió al dato de inflación de marzo, al que calificó de “malo”.

Ads

Durante su exposición, el mandatario estuvo acompañado en primera fila por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un gesto político en medio de cuestionamientos recientes al vocero presidencial.

“Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, afirmó Milei al inicio de su discurso.

Ads

Puede interesarte

El Presidente sostuvo que, pese al resultado reciente, “estamos convencidos de que hacia adelante la inflación va a bajar”, y argumentó que el país atravesó “dos shocks descomunales”.

En su intervención, también apuntó contra la oposición al señalar que “pasó varios meses intentando romper el equilibrio fiscal”, aunque aseguró que “no lo lograron” y destacó que “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”.

Ads

Finalmente, Milei expresó confianza en el rumbo económico y concluyó: “La gente no quiere volver al pasado. Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien”.

Fuente: con información de TN