El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al dato de inflación de febrero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos” luego de años de distorsiones.

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Según el informe oficial, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,9%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 33,1%. Tras conocerse la cifra, el funcionario destacó en redes sociales que los datos confirman la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo”, afirmó el ministro en su cuenta de X.

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En su análisis, Caputo señaló que los precios regulados registraron un aumento del 4,3%, en gran parte vinculado a la recomposición de tarifas de servicios públicos. En tanto, la inflación núcleo fue del 3,1% y los precios estacionales mostraron una caída del 1,3%.

El informe también indicó que el mayor incremento mensual se registró en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%, impulsada por actualizaciones tarifarias y modificaciones en los esquemas de subsidios.

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Por su parte, el presidente Javier Milei reiteró recientemente que espera una desaceleración más marcada de la inflación en los próximos meses y planteó la posibilidad de que el índice mensual se acerque a valores cercanos a cero entre junio y agosto.

Fuente: con información de Infobae