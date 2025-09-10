El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que la inflación en Argentina durante agosto de 2025 alcanzó el 1,9%, manteniéndose estable respecto a julio. En los primeros ocho meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 19,5%.

En términos interanuales, la variación del IPC fue del 33,6%, consolidando 16 meses consecutivos de desaceleración en comparación con el mismo período del año anterior. Este dato refleja una tendencia de moderación en el aumento de precios a nivel nacional.

El rubro con mayor incremento en agosto fue Transporte, con un alza del 3,6%, impulsada por la suba en la adquisición de vehículos y combustibles. Le siguieron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). Por el contrario, las menores variaciones se registraron en Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado, que mostró una caída del -0,3%.

A nivel regional, Cuyo lideró con un incremento del 2,1%, seguido por el Noroeste y la Patagonia, ambos con un 2%. En línea con el promedio nacional, el Gran Buenos Aires registró un 1,9% y la región Pampeana un 1,8%, mientras que el Noreste tuvo el menor aumento, con un 1,7%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del índice en redes sociales: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo”. Además, señaló: “Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron cuatro meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”.

Por categorías, los precios Regulados lideraron con un aumento del 2,7%, seguidos por el IPC núcleo (2%) y los precios Estacionales, que registraron una caída del -0,8%. Los bienes subieron un 1,6%, mientras que los servicios marcaron un incremento del 2,5%.

Rubro por rubro: los incrementos de agosto

-Transporte: 3,6%

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,5%

-Restaurantes y hoteles: 3,4%

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,7%

-Educación: 2,5%

-Bienes y servicios varios: 2,2%

-Comunicación: 1,9%

-Salud: 1,7%

-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4%

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,9%

-Recreación y cultura: 0,5%

-Prendas de vestir y calzado: -0,3%

Fuente: con información de TN