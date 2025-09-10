La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula un 33,6% interanual
El dato lo brindó hace instantes el INDEC. Además, se observó un incremento del 19,5% en los primeros ocho meses del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que la inflación en Argentina durante agosto de 2025 alcanzó el 1,9%, manteniéndose estable respecto a julio. En los primeros ocho meses del año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 19,5%.
En términos interanuales, la variación del IPC fue del 33,6%, consolidando 16 meses consecutivos de desaceleración en comparación con el mismo período del año anterior. Este dato refleja una tendencia de moderación en el aumento de precios a nivel nacional.
El rubro con mayor incremento en agosto fue Transporte, con un alza del 3,6%, impulsada por la suba en la adquisición de vehículos y combustibles. Le siguieron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%) y Restaurantes y hoteles (3,4%). Por el contrario, las menores variaciones se registraron en Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado, que mostró una caída del -0,3%.
A nivel regional, Cuyo lideró con un incremento del 2,1%, seguido por el Noroeste y la Patagonia, ambos con un 2%. En línea con el promedio nacional, el Gran Buenos Aires registró un 1,9% y la región Pampeana un 1,8%, mientras que el Noreste tuvo el menor aumento, con un 1,7%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño del índice en redes sociales: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo”. Además, señaló: “Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron cuatro meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”.
Por categorías, los precios Regulados lideraron con un aumento del 2,7%, seguidos por el IPC núcleo (2%) y los precios Estacionales, que registraron una caída del -0,8%. Los bienes subieron un 1,6%, mientras que los servicios marcaron un incremento del 2,5%.
Rubro por rubro: los incrementos de agosto
-Transporte: 3,6%
-Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,5%
-Restaurantes y hoteles: 3,4%
-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,7%
-Educación: 2,5%
-Bienes y servicios varios: 2,2%
-Comunicación: 1,9%
-Salud: 1,7%
-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4%
-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,9%
-Recreación y cultura: 0,5%
-Prendas de vestir y calzado: -0,3%
Fuente: con información de TN
