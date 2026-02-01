La inflación de enero volvería a ubicarse por encima del 2%, impulsada principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas, según estimaciones de consultoras privadas. Pese a la estabilidad cambiaria y macroeconómica, los precios de la canasta básica no logran perforar ese piso y muestran una aceleración hacia el cierre del mes.

Ads

Relevamientos conocidos por la Agencia Noticias Argentinas detectaron subas persistentes en carnes, verduras y aceites, productos de demanda inelástica que mantuvieron la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin saltos bruscos, el alza se dio por un “goteo” constante en góndolas.

Puede interesarte

Las proyecciones privadas coinciden en un rango que va del 2,2% al 2,8%. Econviews calculó la suba más alta (2,8%), mientras que LCG estimó un 2,5%, destacando el impacto del precio de la carne. Almaceneros de Córdoba proyectó entre 2,4% y 2,5%, Equilibra ubicó el índice en 2,2% y el IPC Online Bahía Blanca fue el más optimista, con un registro cercano al 1,9%.

Ads

Los analistas advierten que la inflación mantiene “núcleos duros” en la canasta básica. Aunque hubo factores que ayudaron a moderar el índice, como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes más suaves en lácteos y estabilidad en precios regulados, el peso de los alimentos frescos resultó determinante.

De cara a febrero, el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios, que dará mayor ponderación a los servicios y reducirá el peso relativo de los alimentos, un cambio técnico que podría alterar la lectura estadística del índice en los próximos meses.

Ads

Fuente: NA