El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,9% en febrero de 2026 respecto de enero, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%. Con este dato, la inflación acumulada en lo que va del año llegó al 5,9%.

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La división con mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, ambas con aumentos del 3,3%.

Por el contrario, las divisiones que mostraron menores variaciones en febrero fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento del 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registró cambios.

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Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con un 4,3%, seguidos por el IPC núcleo con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una caída del 1,3%.

En el análisis por regiones, el Noroeste registró la mayor variación mensual, con un incremento del 3,5%, mientras que el Gran Buenos Aires presentó la menor suba, con 2,6%.

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Por otra parte, el INDEC informó que un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.397.671,83 en febrero para superar el umbral de pobreza, lo que representa un aumento del 2,7% respecto del mes anterior y del 32,1% en comparación con el mismo período del año pasado.