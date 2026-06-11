La inflación de mayo fue de 2,1% y acumula 14,7% en lo que va del año
El dato oficial fue revelado por el INDEC. El índice confirma una desaceleración, aunque aún no logra perforar con claridad ese piso de dos puntos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, con una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, acumulando un 14,7% en lo que va de 2026 y un 33,2% interanual.
El dato representa el nivel mensual más bajo desde septiembre de 2025 y confirma una tendencia de desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, aunque todavía por encima del 2%.
En el desglose por rubros, la división con mayor incremento fue Comunicación, con una suba del 3,4%. Le siguieron Educación (2,9%), Recreación y cultura (2,8%), Salud (2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%).
En contraste, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,3%) y en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).
Por categorías, los precios Estacionales lideraron las subas con un 3,5%, impulsados principalmente por el aumento en verduras, que compensó parcialmente la baja en frutas. Los precios Regulados avanzaron 2,4% debido a incrementos en combustibles, electricidad y agua.
En tanto, el IPC Núcleo -que excluye componentes estacionales y regulados- registró un alza del 1,9%, traccionado por aumentos en restaurantes, bares, casas de comidas y productos farmacéuticos.