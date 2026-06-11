El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo fue del 2,1%, con una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de abril, acumulando un 14,7% en lo que va de 2026 y un 33,2% interanual.

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El dato representa el nivel mensual más bajo desde septiembre de 2025 y confirma una tendencia de desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, aunque todavía por encima del 2%.

En el desglose por rubros, la división con mayor incremento fue Comunicación, con una suba del 3,4%. Le siguieron Educación (2,9%), Recreación y cultura (2,8%), Salud (2,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%).

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En contraste, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,3%) y en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).

Por categorías, los precios Estacionales lideraron las subas con un 3,5%, impulsados principalmente por el aumento en verduras, que compensó parcialmente la baja en frutas. Los precios Regulados avanzaron 2,4% debido a incrementos en combustibles, electricidad y agua.

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En tanto, el IPC Núcleo -que excluye componentes estacionales y regulados- registró un alza del 1,9%, traccionado por aumentos en restaurantes, bares, casas de comidas y productos farmacéuticos.

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