El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a marcar la preocupación de Washington por el avance de empresas tecnológicas chinas en áreas consideradas estratégicas y puso el foco particularmente en Vaca Muerta. Las declaraciones fueron realizadas este jueves durante el AmCham Energy Forum 2026.

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Durante su exposición, el diplomático sostuvo que la protección de la información que circula por las redes utilizadas en la industria energética debe ser considerada una cuestión de seguridad nacional. Según explicó, empresas estadounidenses y de otros países tienen interés en desarrollar proyectos en Argentina, pero buscan garantías sobre el manejo y resguardo de sus datos.

En ese marco, Lamelas apuntó contra las compañías de origen chino y aseguró que la legislación de ese país permite al Estado acceder a información que pasa por determinadas tecnologías y sistemas de inteligencia artificial. A partir de ese planteo, afirmó que incorporar ese tipo de infraestructura en sectores sensibles podría generar desconfianza entre potenciales inversores.

La advertencia estuvo dirigida especialmente al desarrollo energético neuquino. “Esto no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, afirmó el embajador, quien insistió en la necesidad de trabajar con redes que las compañías internacionales consideren seguras.

Lamelas también defendió a las firmas estadounidenses al señalar que tienen estándares elevados de seguridad y transparencia y remarcó que, en áreas críticas, no utilizan determinados equipos de origen chino. Además, planteó que las restricciones existentes en Estados Unidos para algunas de esas tecnologías responden, desde la posición de Washington, a cuestiones de seguridad y no solamente a una disputa comercial.

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Las declaraciones se producen en medio de una creciente disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en Neuquén. Días atrás se conocieron cuestionamientos de la Embajada estadounidense a una negociación de la cooperativa eléctrica CALF con la compañía china para adquirir equipamiento destinado a un proyecto tecnológico, episodio que también generó una reacción de la representación diplomática de China.

Más allá de las críticas, el representante estadounidense destacó las posibilidades de crecimiento del sector energético argentino y consideró que las reformas económicas impulsadas por el Gobierno podrían favorecer la generación de empleo y la llegada de capitales. También señaló a Vaca Muerta como una de las fuentes con capacidad para abastecer una demanda mundial de energía que, según estimó, seguirá siendo central durante las próximas décadas.

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