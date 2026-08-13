El PRO y La Libertad Avanza volverán a reunirse este jueves en la Casa Rosada con el objetivo de recomponer el vínculo y explorar posibles acuerdos de cara a 2027. Del encuentro participarán Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem por el Gobierno, junto a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis por el partido fundado por Mauricio Macri.

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La reunión llega después de una conversación telefónica de unos 30 minutos entre Mauricio Macri y Karina Milei, en la que ambos dirigentes avanzaron en la idea de conformar una mesa política conjunta. El espacio buscaría coordinar temas electorales, legislativos y de gestión.

Desde ambos sectores remarcaron que el encuentro no tendrá como finalidad cerrar una alianza de manera inmediata, sino iniciar una nueva etapa de diálogo. En el PRO consideran prioritario reconstruir la confianza después de meses de tensiones, mientras que desde el oficialismo también bajaron las expectativas sobre definiciones concretas.

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“El objetivo de esa mesa es explorar acuerdos, pero sobre todo empezar a construir confianza”, señalaron desde el PRO. En La Libertad Avanza, en tanto, algunos dirigentes relativizaron el alcance de las conversaciones y aseguraron que todavía no existe un entendimiento electoral cerrado.

Las negociaciones también tienen un capítulo bonaerense. La Libertad Avanza ya mantiene conversaciones con dirigentes del PRO y sectores de la UCR en la provincia de Buenos Aires, con la intención de conformar un armado competitivo para disputar la Gobernación y ampliar su presencia en los municipios.

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El antecedente más cercano entre ambos espacios se remonta a 2025, cuando PRO y LLA alcanzaron un acuerdo electoral en territorio bonaerense. Ahora, el desafío será ordenar las diferencias internas y definir un mecanismo de negociación antes de avanzar sobre candidaturas, listas y eventuales alianzas para 2027.

Fuente: TN

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