El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hoy que la inflación de julio alcanzó 2,1%, consolidando una variación mensual superior al 1,9% registrado en junio. El dato corresponde al relevamiento oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y fue difundido desde la sede del organismo en Buenos Aires.

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Con este resultado, el IPC acumuló en los últimos doce meses un incremento de 33,8%, confirmando una aceleración en el ritmo de aumentos de precios respecto del mes previo. El informe oficial ratificó que la variación mensual se ubicó dentro de las previsiones de analistas y consultoras privadas, que anticipaban un leve repunte en la dinámica inflacionaria.

La publicación del INDEC incluyó además la referencia al comportamiento del índice durante el primer semestre, donde se observó una tendencia de desaceleración que se vio interrumpida por el registro de julio, considerado por el organismo como un movimiento dentro de los parámetros esperados para la temporada.

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