El índice de salarios creció un 2,5% en enero en Argentina, según informó el INDEC, aunque se ubicó por debajo de la inflación del mismo mes, que fue del 2,9%, lo que implicó una nueva caída del poder adquisitivo en el inicio de 2026.

Ads

El aumento estuvo explicado por subas del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado, que fue el único segmento que logró superar el nivel de inflación mensual.

En conjunto, el sector registrado -que agrupa a trabajadores públicos y privados formales- tuvo un incremento del 2% y acumula cinco meses consecutivos por debajo del IPC.

Ads

Puede interesarte

En el desglose, el salario del sector privado registrado quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo de la inflación, mientras que el del sector público se ubicó 1,1 puntos por debajo.

En términos interanuales, el índice de salarios registró un aumento del 37,7%, ubicándose 5,3 puntos porcentuales por encima del costo de vida, que acumuló un 32,4% en el mismo período.

Ads

Sin embargo, al analizar por sectores, el privado registrado mostró una suba del 28,5% interanual, el sector público del 30% y el privado no registrado del 80,6%, evidenciando fuertes diferencias en la dinámica de ingresos.

Puede interesarte

“Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años”, señaló el economista Tomás Amerio.

Fuente: con información de Noticias Argentinas