La inflación de marzo fue del 3,4%, el nivel más alto desde marzo de 2025, y acumuló un 9,4% en el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice superior a tres puntos había sido anticipado por consultoras y hasta por el propio ministro de Economía, Luis Caputo.

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El índice de precios al consumidor (IPC) registró además una suba interanual del 32,6%. Implicó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de febrero. La mayor incidencia en todas las regiones correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada principalmente por aumentos en carnes y derivados.

En el desglose por rubros, la división con mayor incremento fue Educación, con un 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un 4,1%, debido a subas en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

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En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%) y Bienes y servicios varios (1,7%).

Por categorías, los precios Regulados lideraron el aumento con un 5,1%, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales mostraron subas más moderadas, con un 1,0%.

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A nivel regional, el Noreste registró la mayor suba mensual (4,1%), seguido por el Noroeste (4,0%) y Cuyo (3,2%). En tanto, la región Pampeana (3,3%) y el Gran Buenos Aires (3,4%) se ubicaron cerca del promedio nacional, mientras que la Patagonia mostró el menor incremento, con un 2,5%.

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En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,6%, con fuertes aumentos en rubros vinculados a vivienda, servicios y transporte.

Fuente: con información de TN