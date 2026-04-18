La inflación de abril podría mostrar una moderación y ubicarse más cerca del 2% que del 3%, de acuerdo con distintas estimaciones privadas. De confirmarse, se trataría de un dato relevante en medio de un contexto económico marcado por la volatilidad y la presión sobre los precios.

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El posible descenso en el índice respondería, en parte, a una menor suba en algunos rubros clave como alimentos y bebidas, que venían impulsando con fuerza la inflación en meses anteriores. A esto se suma cierta estabilidad en variables como el tipo de cambio, que suele tener un impacto directo en la formación de precios.

Además, factores estacionales y una leve retracción del consumo también podrían estar influyendo en esta desaceleración, al reducir la presión sobre la demanda en determinados sectores de la economía.

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Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto. Analistas advierten que este comportamiento podría no sostenerse en el tiempo, ya que aún persisten tensiones vinculadas a ajustes de tarifas, expectativas inflacionarias y movimientos cambiarios.

En este contexto, el dato de abril será observado de cerca, ya que podría marcar el inicio de una tendencia más estable o, por el contrario, tratarse de una pausa momentánea dentro de un proceso inflacionario que todavía presenta fragilidad.

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