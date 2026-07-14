El presidente de la Nación, Javier Milei, rechazó hoy el pedido de asueto administrativo impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para este miércoles por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, confirmando que la actividad estatal se mantendrá con normalidad en todo el país.

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Desde la Casa Rosada señalaron que la solicitud gremial “no está prevista” en la planificación oficial, por lo que no se reducirá la jornada laboral en la Administración Pública Nacional. No obstante, aclararon que cada organismo podrá organizar internamente sus tareas según las necesidades de servicio.

El mandatario seguirá el partido desde la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de una estrategia de bajo perfil frente al torneo, orientada a evitar cualquier tipo de utilización política del desempeño de la Selección. En tanto, un grupo de funcionarios del entorno cercano observará el encuentro desde la Casa de Gobierno.

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En paralelo, el Gobierno nacional concentró sus esfuerzos en la implementación de un operativo de seguridad reforzado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, debido a la sensibilidad histórica, social y geopolítica del enfrentamiento ante el Reino Unido.

El Ministerio de Seguridad dispuso el despliegue de 300 efectivos de la Policía Federal Argentina para custodiar objetivos considerados estratégicos, entre ellos la Embajada de Gran Bretaña, la Embajada de Israel y las inmediaciones del propio Ministerio.

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El plan también contempla operativos conjuntos con fuerzas porteñas en zonas de alta concentración de público, como el Obelisco y otros puntos clave de la ciudad, con el objetivo de prevenir disturbios y resguardar el espacio público.

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