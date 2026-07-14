La Mesa Política del Gobierno nacional se reunió hoy en la Casa Rosada, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante más de dos horas, para definir prioridades de gestión, coordinar la estrategia legislativa y avanzar en un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño.

Ads

Como resultado del encuentro, se dispuso la creación de un comité de coordinación interministerial de emergencia. En ese marco, se confirmó que en la primera semana de agosto una comitiva oficial viajará a la provincia de Chaco para reunirse con gobernadores del Nordeste Argentino (NEA) y unificar protocolos de asistencia hídrica y social.

En el plano legislativo, el oficialismo analizó el estado de sus principales proyectos. El foco inmediato se centró en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para este jueves, junto con la consolidación de acuerdos con bloques dialoguistas.

Puede interesarte

Asimismo, se avanzó en la planificación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que ingresará al Congreso en agosto. En paralelo, el Ministerio de Economía prepara una conferencia para detallar cambios en el régimen de Inocencia Fiscal antes de su envío a Diputados.

Finalmente, los funcionarios repasaron la agenda oficial de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien arribará al país el lunes 27. Su visita incluirá reuniones con el Presidente, una conferencia en el Palacio de Hacienda, una disertación en el Palacio Libertad y una recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén.

Ads

Ads