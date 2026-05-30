Un joven motociclista de 23 años murió esta madrugada como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido en el barrio Libertad. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos.

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El hecho se registró tras un llamado al 911 que motivó la intervención de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local en la intersección de Beruti y Tandil. Al llegar al lugar, los efectivos constataron una colisión entre una motocicleta Honda Tornado roja y un Chevrolet Clásico gris.

Por causas que son materia de investigación, el motociclista impactó contra el automóvil conducido por un hombre de 59 años.

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Como consecuencia del choque, el joven sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue asistido por personal del SAME, que dispuso su traslado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. Además, agentes de Tránsito Municipal efectuaron el test de alcoholemia al conductor del automóvil, cuyo resultado fue negativo.

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Asimismo, se constató que el motociclista no contaba con licencia de conducir ni con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, por lo que se dispuso el secuestro del rodado y el labrado de las actuaciones correspondientes.

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Horas más tarde, desde el HIGA informaron que el joven falleció a las 05:25 a raíz de las lesiones sufridas pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N°11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, y fue recaratulada como “homicidio culposo”. Continúan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.