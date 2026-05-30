Inseguridad Vial

Murió un motociclista de 23 años tras chocar contra un auto en el barrio Libertad
La víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo tras colisionar con un automóvil en el barrio Libertad. Falleció horas después en el Hospital Interzonal.
La víctima sufrió un severo traumatismo de cráneo tras colisionar con un automóvil en el barrio Libertad. Falleció horas después en el Hospital Interzonal.
Así lo indicó el titular de Emvial, Mariano Bowden, respecto a la señalización para evitar las imprudencias al volante.