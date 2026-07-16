Un violento asalto ocurrido esta tarde derivó en una intensa persecución policial que finalizó con un fuerte choque de vehículos, la detención de un joven de 18 años y un delincuente prófugo. El hecho se inició en la calle Millán al 1900 y culminó tras varias cuadras de fuga en la zona norte de la ciudad.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima fue interceptada por dos sujetos armados que se movilizaban en un Citroën C5 con pedido de secuestro activo desde el pasado lunes. Bajo amenaza, los asaltantes obligaron al conductor a descender de su camioneta Ford EcoSport, que fue sustraída junto con el vehículo en el que circulaban los delincuentes.

Tras el alerta al 911, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Séptima desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar rápidamente a los sospechosos. Al advertir la presencia policial, los delincuentes emprendieron una fuga a gran velocidad que se extendió por varias cuadras.

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La persecución concluyó en la intersección de Sagastizábal y Calazans, donde los vehículos involucrados colisionaron violentamente. Tras el impacto, ambos ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie en distintas direcciones.

Uno de los sospechosos logró darse a la fuga y es intensamente buscado por las autoridades, mientras que el otro -un joven de 18 años- fue interceptado y reducido en la zona de avenida Constitución y Lasalle.

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Durante el procedimiento, la policía secuestró la camioneta robada, el Citroën C5 utilizado en el asalto -también con pedido de secuestro- y un teléfono celular marca Motorola que llevaba el detenido.

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La Fiscalía de Flagrancia de turno avaló el accionar policial y dispuso la formación de una causa por robo agravado en poblado y en banda en concurso con encubrimiento. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, donde permanecerá alojado a la espera de prestar declaración.

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