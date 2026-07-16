Dos hombres fueron aprehendidos durante un operativo realizado en la madrugada de este miércoles en la zona de Remedios de Escalada entre Saavedra y Primera Junta, luego de que vecinos denunciaran presuntas detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

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Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Decimosegunda interceptaron a un joven de 26 años que tenía en su poder un revólver Taurus Tracker calibre .357 con siete vainas servidas y una pistola Walther calibre .22 con la numeración suprimida. Además, tras las averiguaciones correspondientes, se confirmó que el revólver contaba con un pedido de secuestro vigente.

Mientras el procedimiento se encontraba en marcha, el padre del imputado, un hombre de 48 años, se presentó en el lugar y agredió a golpes de puño a uno de los oficiales que participaba del operativo. El agresor fue reducido y también quedó aprehendido.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal De la Canale, el joven quedó imputado por los delitos de **portación ilegal de arma de uso civil, portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma**, mientras que su padre fue notificado por **resistencia a la autoridad**. Ambos fueron trasladados para cumplir con las actuaciones judiciales correspondientes y deberán comparecer ante la Justicia.



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