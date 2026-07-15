Un hombre de 46 años fue detenido por personal policial, luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, ubicada en Valentini 3000, tras un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia familiar.

Ads

De acuerdo a la denuncia, el imputado rompió la puerta de acceso al domicilio, increpó a la mujer -de 35 años- por conflictos de vieja data y destruyó su teléfono celular al arrojarlo contra el piso durante el ataque.

En el marco del ingreso violento, el impacto de la puerta provocó lesiones a la hija de la víctima, una adolescente de 14 años, quien debió ser asistida por una ambulancia del SAME, aunque no requirió traslado hospitalario.

Puede interesarte

Tras el hecho, la víctima solicitó una medida de restricción de acercamiento contra su ex pareja, mientras que el agresor fue reducido y aprehendido por los efectivos intervinientes.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por los delitos de violación de domicilio, daños y amenazas, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº44.

Ads

Ads