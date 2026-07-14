Un operativo policial realizado hoy en la zona sur de Mar del Plata permitió la aprehensión de tres adolescentes de 15, 16 y 17 años que intentaban robar una camioneta en la vía pública, tras un alerta al 911.

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Al arribar a calle 79 y avenida José Hernández, efectivos del Comando de Patrullas constataron la veracidad del aviso y sorprendieron a los menores en pleno acto delictivo mientras sustraían herramientas del interior de una camioneta Fiat Toro. Los sospechosos fueron reducidos y aprehendidos en el lugar.

Tras las primeras verificaciones, el personal policial detectó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo por un robo calificado denunciado durante la madrugada, lo que sumó un nuevo elemento a la causa.

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La investigación del robo original ya contaba con la intervención de la Oficina Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad Automotor. Debido a la edad de los implicados, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil en turno.

El fiscal dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó el traslado de los tres adolescentes al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), donde quedaron alojados de manera preventiva. Asimismo, se iniciaron los procedimientos para la restitución de la camioneta a su propietario.

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