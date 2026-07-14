Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes, acusado de participar en una violenta entradera ocurrida en el barrio Parque Luro. La detención se produjo luego de una persecución policial que finalizó cuando el vehículo en el que escapaba perdió el control.

Ads

Puede interesarte

El hecho comenzó cerca de las 2, cuando efectivos de la Comisaría Séptima que realizaban recorridas preventivas observaron un Volkswagen Polo detenido en la esquina de López de Gómara y Artigas. Al notar la presencia policial, los ocupantes emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que culminó en Rejón y Zubiría.

En ese lugar, el automóvil perdió el control y uno de los ocupantes, un hombre de 30 años oriundo de Necochea, fue reducido y aprehendido. En tanto, un segundo sospechoso logró escapar a pie y continúa siendo intensamente buscado.

De manera simultánea, un llamado al 911 alertó sobre un robo en una vivienda ubicada en la zona de Artigas y López de Gómara. Al arribar al lugar, los policías encontraron a la propietaria, una mujer de 70 años, maniatada, amordazada y con lesiones en el rostro, los brazos y heridas cortantes en los dedos de los pies.

La víctima relató que alrededor de la 1.20 fue sorprendida por tres delincuentes que ingresaron a su domicilio, la redujeron, la golpearon y la amenazaron para exigirle dinero y dólares. Finalmente, los asaltantes escaparon con 600 mil pesos en efectivo, un anillo de oro, un reloj y otros efectos personales.

Ads

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el Volkswagen Polo presuntamente utilizado para cometer el robo, además de una tijera de poda, un teléfono celular, un par de guantes de trabajo y un gorro de lana, elementos que serán incorporados a la causa.

La fiscal Ana Caro, titular de la UFI de Flagrancia, dispuso la aprehensión del imputado y la formación de una causa por robo triplemente agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, por escalamiento y por el uso de arma. Asimismo, ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, mientras continúa la investigación para dar con el resto de los involucrados.

Ads