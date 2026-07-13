Dos hombres de 36 y 43 años fueron demorados luego de ocasionar disturbios en Playa Las Toscas, en la zona de Paseo Jesús de Galíndez y Alvear.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría Casino junto con agentes de la Patrulla Municipal. Según se informó, cuando intentaron identificarlos, ambos reaccionaron de manera hostil, incitaron a pelear a los efectivos y desobedecieron las órdenes impartidas.

Por este motivo, fueron trasladados por infracción a los artículos 35, 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73.

El Juzgado Contravencional N.º 1 dispuso la formación de las actuaciones y posteriormente ordenó la libertad de los dos hombres, de acuerdo con el artículo 119 de la misma normativa.

Además, la Patrulla Municipal labró infracciones por acampar en la vía pública y por obstaculizar un procedimiento de inspección.

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