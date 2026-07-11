Un hombre de 29 años fue detenido tras protagonizar disturbios en la zona de Sarmiento entre Rawson y Garay, donde, según informó la Policía, hostigó a comerciantes y amenazó con agredir a una mujer.

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El hecho fue denunciado a través de un llamado al 911. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar e intentaron identificar al sospechoso, este reaccionó de manera violenta e intentó atacar físicamente a los policías.

Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido. Durante el procedimiento, ninguno de los efectivos resultó herido.

La comerciante que denunció las amenazas solicitó una medida de restricción de acercamiento.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia, se inició una causa por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad. Además, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 y deberá comparecer ante la Justicia.

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