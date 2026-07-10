Un hombre fue aprehendido en la zona céntrica de Mar del Plata, luego de generar disturbios en la vía pública y amenazar a vecinos y personal interviniente, tras un operativo iniciado por una denuncia recibida a través del WhatsApp municipal.

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La intervención fue llevada adelante por la Secretaría de Seguridad, luego de un alerta que advertía sobre la presencia de un individuo que estaba confrontando con personas en Corrientes al 2000.

Al arribar al lugar, personal de la Patrulla Municipal identificó al sujeto, quien presentaba aparentes signos de ebriedad y se encontraba en un estado de alteración. Al momento de su identificación junto a efectivos policiales, el hombre adoptó una actitud hostil, profiriendo insultos y amenazas.

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Ante esta situación, los agentes procedieron a su reducción y a la colocación de esposas de seguridad, con el objetivo de preservar la integridad de terceros, del personal actuante y del propio involucrado.

Posteriormente, el individuo fue trasladado con apoyo de un móvil policial a la Comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

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Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas, permitiendo a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, imágenes y videos.

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