Una adolescente de 15 años fue demorada este viernes luego de intentar sustraer mercadería de un comercio ubicado sobre la calle San Martín al 2200, en pleno centro de Mar del Plata. El procedimiento fue realizado por personal policial que participaba del operativo especial de seguridad dispuesto por el fin de semana largo.

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El hecho se conoció cuando la encargada del local advirtió a los efectivos que una joven había ocultado entre sus prendas dos botellas térmicas y se retiraba del comercio sin abonarlas. Con la descripción aportada, los uniformados lograron localizarla a pocos metros del lugar.

Durante un palpado preventivo, los policías constataron que la adolescente llevaba escondidas dos botellas térmicas, una de color blanco y otra lila, pertenecientes al comercio, por lo que fueron recuperadas y restituidas.

La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y la posterior entrega de la menor a sus progenitores.

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