La Prefectura Naval Argentina llevó adelante este miércoles cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de Mar del Plata, en el marco de una investigación por extorsión y amenazas. Como resultado de los procedimientos, un hombre fue detenido, otros dos quedaron imputados y se secuestraron drogas, municiones y diversos elementos vinculados a la investigación.

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Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del juez Gabriel Bombini, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12, encabezada por el fiscal Luis Ferreyra. Los operativos fueron el resultado de una investigación desarrollada por la propia fuerza federal.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron marihuana, más de 650 semillas de cannabis sativa, municiones, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada relevante para la causa. La Fiscalía Temática de Estupefacientes dispuso el secuestro de la droga y la notificación de la formación de una causa penal a dos hombres mayores de edad. Uno de ellos, además, fue aprehendido por su presunta participación en la investigación por extorsión y trasladado posteriormente a la Unidad Penal de Batán.

Por otra parte, el hallazgo de las semillas de cannabis dio intervención a la Justicia Federal, que inició actuaciones bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Según informaron fuentes oficiales, el valor estimado de todos los elementos secuestrados durante los procedimientos asciende a unos 20 millones de pesos.

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