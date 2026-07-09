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Dos hombres de 30 y 32 años fueron aprehendidos este jueves en Mar del Plata luego de un allanamiento de urgencia que permitió secuestrar un arma de fuego, municiones, casi 10 kilos de marihuana y diversos elementos relacionados con el cultivo y la comercialización de estupefacientes.

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El operativo fue realizado por personal de la Comisaría Decimosegunda y se inició cuando efectivos que se encontraban en la dependencia escucharon detonaciones de arma de fuego. Minutos después, un menor de edad llegó hasta el lugar para pedir ayuda y denunció que intentaban matar a su padrastro.

Al arribar a una vivienda ubicada sobre calle Bolívar al 8900, los policías entrevistaron a las víctimas, quienes relataron que dos hombres irrumpieron en el domicilio, efectuaron disparos y golpearon a un hombre en el rostro con un elemento contundente, provocándole lesiones.

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A partir de la intervención del fiscal de Flagrancia, Dr. Arévalo, se ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio de uno de los sospechosos. Durante el procedimiento se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo, una balanza de precisión y elementos utilizados para el cultivo y secado de cannabis.

Además, los efectivos hallaron una importante cantidad de plantas de marihuana en proceso de secado. Tras la intervención de la Fiscalía de Estupefacientes, los análisis realizados confirmaron que se trataba de cannabis, con un peso aproximado de 9,470 kilogramos.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la aprehensión de los dos principales involucrados por los delitos de abuso de arma, tenencia ilegal de arma de guerra, violación de domicilio y daños. En tanto, la Fiscalía de Estupefacientes notificó la formación de una causa por tenencia simple de estupefacientes para los ocupantes del inmueble y ordenó el secuestro de la droga, dinero, teléfonos celulares, balanzas, elementos de cultivo y un motovehículo.

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Los imputados fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y quedaron a disposición de la Justicia.