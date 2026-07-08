Una pareja de adultos mayores fue aprehendida hoy tras un allanamiento realizado en un kiosco ubicado en el barrio Las Heras, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes. En la causa quedaron implicados un hombre de 80 años y una mujer de 63.

Ads

El operativo estuvo a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, que intervino en el inmueble sobre la avenida Intendente Eduardo Peralta Ramos al 2900 donde funcionaba el comercio y también la vivienda de los investigados.

La investigación se había iniciado en junio a partir de una denuncia anónima que advertía sobre movimientos compatibles con la venta minorista de droga bajo la fachada de un kiosco. A partir de ese dato, los agentes realizaron tareas de inteligencia, seguimientos y registros fílmicos que permitieron reunir pruebas.

Puede interesarte

Con esos elementos, los fiscales Rodolfo Moure y Daniela Ledesma solicitaron la orden de allanamiento al Juzgado de Garantías.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 306 envoltorios de cocaína -equivalentes a unos 315 gramos- listos para su comercialización. Parte de la sustancia fue hallada entre las prendas de la mujer, mientras que el hombre tenía en su poder un arma de fuego.

Ads

Además, se incautó dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para analizar las comunicaciones y avanzar en la identificación de posibles proveedores o vínculos con otras redes de comercialización.

Ads