Un hombre de 36 años fue aprehendido este martes acusado de intentar robar en una vivienda del barrio Don Bosco, en un procedimiento realizado por personal de la Comisaría Cuarta tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un intruso dentro de un domicilio ubicado en Alberti al 4300.

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Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso con un balde en sus manos mientras revolvía escombros en las inmediaciones. En ese momento, una vecina indicó que el hombre acababa de salir de un dúplex y señaló que, sobre la vereda de enfrente, había varias pertenencias que aparentemente habían sido sustraídas del inmueble.

Los policías inspeccionaron la vivienda y constataron que la puerta de ingreso presentaba la cerradura violentada, mientras que el interior se encontraba completamente revuelto. Minutos más tarde llegó la propietaria, quien relató que había salido por unos instantes para realizar compras y, al regresar, encontró la casa forzada.

Durante el procedimiento fueron recuperados una valija, una mochila y dos teléfonos celulares, elementos que fueron reconocidos y desbloqueados por sus dueñas. Además, en el palpado preventivo realizado al aprehendido se secuestró una radio portátil que también sería parte de los objetos sustraídos.

La fiscal Ana María Caro, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa, el cumplimiento de las actuaciones de rigor y el traslado del imputado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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