Un hombre de 29 años fue aprehendido este domingo luego de protagonizar un violento ataque contra un remís en medio de un conflicto vecinal registrado en la calle Rafael del Riego al 2500.

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El hecho se inició a partir de un llamado al 911, en el que una mujer solicitó asistencia policial para poder abandonar el lugar debido a una disputa con vecinos. Mientras efectivos del Comando de Patrullas preservaban el orden, arribó un automóvil de la empresa Remicoop para trasladarla.

En ese momento, un grupo de personas interceptó el vehículo y comenzó a agredirlo. Según informaron fuentes policiales, el ahora detenido propinó reiteradas patadas contra la puerta del conductor, mientras otros involucrados también atacaban el rodado, provocando daños en ambos laterales.

Los efectivos intervinieron de inmediato, redujeron al principal agresor y resguardaron la integridad física del chofer del remís. Además, lograron dispersar al resto de las personas que participaban de los disturbios.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, dispuso la formación de una causa por el delito de daños, la notificación de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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