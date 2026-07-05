Según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, el procedimiento se desarrolló en el marco de las recorridas habituales de prevención. Al verificar los datos de la mujer en el sistema informático policial, se constató que registraba un pedido de paradero activo en una causa por tentativa de estafa y amenazas.

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Tras las actuaciones correspondientes y la comunicación con la autoridad judicial interviniente, se le notificó que deberá presentarse el próximo lunes ante la sede judicial correspondiente para regularizar su situación procesal.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias 223 340 6177 funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.

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