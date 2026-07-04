Tres hombres fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados en Mar del Plata por personal policial, en el marco de operativos preventivos de seguridad, tras protagonizar episodios de alteración del orden público y desobediencia a la autoridad.

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El primero de los hechos se registró en la zona céntrica, en Entre Ríos entre Moreno y Belgrano, donde efectivos de la Subcomisaría Casino interceptaron a un hombre de 26 años que se encontraba en evidente estado de ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública. Al ser identificado, el sujeto se negó a acatar las órdenes policiales, por lo que fue aprehendido por infracción a los artículos 72, 74 y 78.

En un segundo procedimiento, personal de la Comisaría Primera junto a la Patrulla Municipal intervino en Jujuy al 1500, donde fue aprehendido un hombre de 45 años que adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos, intentando confrontarlos y desobedeciendo las directivas impartidas, configurando una infracción a los artículos 74 inciso “A” y 78.

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Por último, en Dorrego al 5900, efectivos del Comando de Patrullas con jurisdicción de la Comisaría Cuarta acudieron a un llamado al 911 por un presunto intento de ilícito. Si bien no se constató delito alguno, se determinó que un hombre de 43 años se encontraba incitando a la pelea y alterando el orden público, además de negarse a obedecer las indicaciones policiales, por lo que fue aprehendido por infracción a los artículos 35, 74 inciso “A” y 78.

En los tres casos intervinieron los juzgados correccionales competentes, que dispusieron la formación de actuaciones contravencionales y la posterior libertad de los infractores bajo caución juratoria, conforme a lo establecido en el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73.

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