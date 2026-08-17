Un hombre de 35 años fue detenido luego de intentar robar una motocicleta a mano armada en inmediaciones de Ituzaingó y Paraguay, en el barrio Libertad.

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El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre armado en una vivienda. Mientras los efectivos del Comando de Patrullas Norte se dirigían al lugar, una mujer de 26 años denunció que minutos antes le habían sustraído su motocicleta.

Los policías localizaron al sospechoso mientras llevaba el rodado a tiro. Al advertir la presencia de los efectivos, abandonó la moto e ingresó a una vivienda de Leguizamón al 400 para luego intentar escapar por los techos.

Tras un rastrillaje, los agentes lograron encontrarlo escondido en el patio trasero de otra propiedad y procedieron a detenerlo.

Durante el operativo fue encontrada una réplica plástica de un arma de fuego, aunque no coincidía con las características del arma señaladas por la víctima.

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Además, el detenido había brindado inicialmente una identidad falsa, aunque posteriormente los investigadores lograron establecer sus datos reales.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, dispuso iniciar una causa por “Robo agravado por el uso de arma de fuego no secuestrada, en grado de tentativa” y ordenó su traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

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