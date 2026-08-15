Personal del Comando de Patrullas Norte recuperó anoche un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo por robo y aprehendió a un hombre de 38 años imputado por el delito de encubrimiento, en el marco de patrullajes preventivos realizados en la zona de Constitución.

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El procedimiento se inició cuando los efectivos observaron a un hombre cargando combustible en un automóvil visiblemente deteriorado, en la intersección de la avenida Constitución y Torres de Vera y Aragón.

Al advertir la aproximación del patrullero, el individuo abordó el vehículo y emprendió la fuga, pese a las señales de detención impartidas por los agentes. Ante esta situación, se desplegó un operativo de búsqueda en el sector.

El sospechoso fue finalmente interceptado a pie en las inmediaciones de Estrada y Carballo. Paralelamente, los efectivos localizaron el Toyota Corolla estacionado a pocos metros, en la esquina de Aguirre y Carballo.

Al cotejar los datos del rodado en el sistema informático policial, los agentes constataron que el vehículo registraba una orden de secuestro vigente requerida por la Comisaría Cuarta desde el pasado 9 de julio, a raíz de un hecho de robo.

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Ante estos elementos, intervino el titular de la Fiscalía de Flagrancia, Daniel Vicente, quien avaló las actuaciones realizadas por el personal policial y dispuso notificar al hombre de 38 años por el delito de encubrimiento. Finalmente, ordenó el traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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