Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación y del Comando de Patrullas Sur recuperaron un automóvil Peugeot 208 blanco y aprehendieron a dos personas luego de una persecución que se extendió por distintos sectores de Mar del Plata. El procedimiento se inició tras el robo del vehículo a una mujer de 60 años y contó con el seguimiento del sistema de monitoreo municipal.

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El hecho comenzó luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo ocurrido en las inmediaciones de Brandsen y Don Bosco. Según se informó, la víctima fue abordada por seis hombres armados que se desplazaban a bordo de tres motocicletas y le sustrajeron el automóvil.

A partir de la alerta, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda y seguimiento, con asistencia del sistema de monitoreo municipal, que permitió localizar el Peugeot 208 y seguir su recorrido por distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, los sospechosos abandonaron el vehículo, que circulaba sin patentes, en la calle 238, entre Magallanes y Ayolas. Luego descendieron del rodado e intentaron escapar a pie por un descampado.

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Durante el operativo, los efectivos lograron aprehender a dos de los presuntos involucrados: un adolescente de 15 años y un joven de 19. Además, los agentes recuperaron documentación que pertenecía a la víctima del robo.

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Debido a la participación del menor de edad, la investigación quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo de Carlos Russo. El funcionario dispuso el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.

Por su parte, la UFI de Flagrancia, encabezada por Daniel Vicente, ordenó la detención del joven de 19 años y su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

El acusado quedó imputado bajo la carátula de robo agravado por ser poblado y en banda y por el uso de arma de fuego.

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