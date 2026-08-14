Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad, luego de ser observado mientras se masturbaba en la vía pública, frente a una dependencia policial.

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El episodio comenzó en la zona de Independencia, entre San Martín y Rivadavia, donde personal del Comando de Patrullas advirtió la situación.

Al notar la presencia de los efectivos, el hombre se retiró caminando y fue interceptado poco después en Catamarca, entre San Martín y Luro.

El caso quedó a disposición del Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata, que ordenó iniciar actuaciones por una infracción al artículo 70 del Decreto Ley 8031/73.

Luego de ser notificado de la causa y de cumplir con las medidas dispuestas por la Justicia, el hombre recuperó la libertad.

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