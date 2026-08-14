Detuvieron a un hombre que se masturbaba en la vía pública en pleno centro
El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes. El hombre, de 38 años y en situación de calle, fue interceptado a pocas cuadras y luego recuperó la libertad.
Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad, luego de ser observado mientras se masturbaba en la vía pública, frente a una dependencia policial.
El episodio comenzó en la zona de Independencia, entre San Martín y Rivadavia, donde personal del Comando de Patrullas advirtió la situación.
Al notar la presencia de los efectivos, el hombre se retiró caminando y fue interceptado poco después en Catamarca, entre San Martín y Luro.
El caso quedó a disposición del Juzgado Correccional N° 3 de Mar del Plata, que ordenó iniciar actuaciones por una infracción al artículo 70 del Decreto Ley 8031/73.
Luego de ser notificado de la causa y de cumplir con las medidas dispuestas por la Justicia, el hombre recuperó la libertad.