Un joven de 19 años fue aprehendido durante la tarde del miércoles en el marco de un operativo de saturación realizado en distintos barrios de Mar del Plata. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Restablecimiento del Orden Público (ROP UTOI), quienes interceptaron al sospechoso cuando circulaba a bordo de una motocicleta.

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El operativo se llevó adelante bajo la Orden de Servicio “Saturación Barrios Conflictivos”, mientras los efectivos realizaban tareas preventivas en inmediaciones de Rufino Inda y Nápoles. En ese contexto, identificaron una Zanella ZB 110 de color negro, conducida por el joven.

Durante el palpado preventivo, los agentes encontraron entre sus prendas, a la altura de la cintura, un revólver calibre .32, sin marca ni numeración visible. Además, dentro de un morral negro que llevaba consigo fueron halladas cinco municiones del mismo calibre.

El arma y las municiones fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes. El motovehículo también fue trasladado a la dependencia policial, donde se constató que registraba un impedimento legal.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa al joven por el delito de “tenencia de arma de fuego de uso civil”.

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Finalmente, el aprehendido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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