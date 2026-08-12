Dos hombres ingresaron por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridas punzocortantes sufridas en dos episodios distintos ocurridos en Mar del Plata. La Policía investiga las circunstancias de ambos casos.

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El primero ocurrió durante la noche del martes en la zona de San Francisco Javier y Azopardo. Un adolescente de 17 años llegó al hospital con dos heridas, una en el pecho y otra en la región intercostal izquierda. Permanecía lúcido y consciente y, tras los primeros estudios médicos, se determinó que no corría riesgo de vida.

Personal de la Comisaría 11ª entrevistó al joven, aunque no aportó detalles sobre cómo había resultado herido. La causa quedó en manos de la UFI N° 6 y efectivos del Gabinete Técnico Operativo trabajan para encontrar testigos y registros de cámaras que permitan reconstruir lo ocurrido.

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El segundo episodio se registró en inmediaciones de Tetamanti y Gutenberg. Un hombre de 21 años llegó al HIGA con heridas en la cintura y el omóplato izquierdo. Debido a las lesiones, los médicos dispusieron su ingreso al quirófano para realizar una cirugía exploratoria y establecer su gravedad.

El joven tampoco brindó inicialmente información sobre el ataque. La investigación fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y quedó a cargo de la UFI N° 4, que ordenó las primeras medidas para determinar dónde y en qué circunstancias resultó lesionado.

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De acuerdo con la información procesal incorporada a la causa, el hombre de 21 años registra seis actuaciones anteriores, entre ellas causas por daños y tentativas de hurto y robo. Ese antecedente forma parte de la información policial y no implica una condena por esos hechos.

Las dos investigaciones continúan abiertas, mientras se aguardan informes médicos y nuevas diligencias para esclarecer la mecánica de cada episodio.

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