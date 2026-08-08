Choque en pleno arranque de la temporada: dos autos involucrados y una mujer herida en la Autovía 2

El siniestro ocurrió este viernes en la intersección de la ruta y Champagnat, uno de los accesos más transitados de Mar del Plata. Una mujer de 30 años resultó herida y fue trasladada al HIGA con politraumatismos.