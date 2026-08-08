Murió un automovilista tras chocar con una ambulancia en la Ruta 2
El hombre fue trasladado en código rojo al HIGA tras el impacto, pero falleció horas después. Investigan las circunstancias del choque ocurrido en el acceso al barrio 2 de Abril.
El hombre fue trasladado en código rojo al HIGA tras el impacto, pero falleció horas después. Investigan las circunstancias del choque ocurrido en el acceso al barrio 2 de Abril.
El hecho se inició con un intento de robo, derivó en una persecución y terminó con un choque fatal; además, secuestraron un arma ilegal en el lugar.
El hecho ocurrió en Parque Camet. El sospechoso fue retenido por vecinos y trasladado al HIGA, donde fue atendido por la herida.
El sujeto fue derivado al HIGA, donde además fue atendido por lesiones en la muñeca. El damnificado narró a la Policía que logró atraparlo utilizando una pala.
El hecho ocurrió en la zona de Arana y la costa. La víctima fue interceptada por varios delincuentes, que le robaron el vehículo y efectuaron al menos un disparo.
Ocurrió en una vivienda del barrio El Groselllar, donde el sujeto fue sorprendido in fraganti. Por las lesiones sufridas, tuvieron que ser derivados al HIGA.
El director ejecutivo del hospital, Matías Tártara, destacó que esta incorporación “brinda soluciones a problemáticas de salud muy importantes”.
Según el informe, entre enero y abril de este año, casi 600 personas ingresaron al nosocomio local por lesiones vinculadas a hechos violentos.
Tras la intervención quirúrgica se encuentra internado fuera del shock.
El siniestro ocurrió este viernes en la intersección de la ruta y Champagnat, uno de los accesos más transitados de Mar del Plata. Una mujer de 30 años resultó herida y fue trasladada al HIGA con politraumatismos.
Por las pésimas condiciones laborales, el gremio advierte medidas de fuerza si no se solucionan los problemas, tras un grave accidente de un trabajador.
Se trata de las becas "Julieta Lanteri", las cuales son un impulso de relevancia para los equipos de investigación que trabajan en hospitales públicos.