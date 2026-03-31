Personal de la Comisaría 15ª, junto a efectivos de Caballería, aprehendieron a un hombre de 25 años acusado de intentar robar en la sede de la Sociedad de Fomento del barrio Parque Camet (Antonio Martínez 4500), tras ser reducido por vecinos del lugar.

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Según se informó, el sujeto fue sorprendido cuando intentaba sustraer una bomba de agua del interior del predio. Al advertir la presencia de testigos, emprendió la fuga a pie, pero fue alcanzado y retenido por los vecinos hasta la llegada del personal policial, que lo encontró inmovilizado en el suelo.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el aprehendido presentaba una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, por lo que se solicitó asistencia médica. Posteriormente, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado con custodia policial.

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En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y ordenó las diligencias correspondientes.

Asimismo, la Fiscalía N°5 inició actuaciones por averiguación de ilícito en relación con las lesiones que presenta el imputado y dispuso la realización de un reconocimiento médico.

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