El siniestro ocurrió este viernes en la intersección de la Autovía y Champagnat, uno de los accesos más transitados de Mar del Plata. Una mujer de 30 años resultó herida y fue asistida con politraumatismos.

El inicio de la temporada de verano en Mar del Plata estuvo marcado por un nuevo accidente de tránsito ocurrido este viernes en la zona de la Autovía y avenida Champagnat, un punto clave de ingreso y egreso a la ciudad que registra un intenso movimiento vehicular.

Por motivos que aún se investigan, dos automóviles colisionaron en ese sector, generando demoras en la circulación y la rápida intervención de los servicios de emergencia. El impacto obligó a desplegar un operativo preventivo para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito.

Como consecuencia del choque, una mujer de 30 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladada al HIGA.

El accidente volvió a poner en foco la peligrosidad de los accesos durante los primeros días del verano, cuando el flujo de turistas y residentes aumenta de manera significativa y se multiplican las maniobras imprudentes o distracciones al volante.

Personal de tránsito trabajó en la zona para normalizar la circulación, mientras que se realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.