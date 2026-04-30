Según informaron fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), la víctima ingresó durante la madrugada trasladada por familiares, inconsciente y con quemaduras de gravedad en las extremidades. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

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Previamente, personal de la comisaría 16ª había acudido al lugar tras un llamado de vecinos que alertaban sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública en la zona del barrio de Bosque Grande.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven presentaba lesiones compatibles con una fuerte descarga eléctrica, con quemaduras en manos y pies.

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Interviene la Fiscalía N°4, que inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho. En ese marco, la principal hipótesis de los investigadores es que la víctima habría intentado sustraer cables del tendido eléctrico aéreo al momento del incidente.

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