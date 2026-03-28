Un hombre fue aprehendido esta madrugada por personal del Comando de Patrullas, tras intentar cometer un robo en un comercio en inmediaciones de Cerrito y 65, y debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por las lesiones sufridas tras ser atrapado por un vecino.

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El procedimiento se originó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un sujeto reducido dentro de un terreno, retenido por un vecino.

De acuerdo al relato del damnificado, el individuo había ingresado a un cobertizo tras dañar una ventana, con la intención de sustraer bidones de productos de limpieza, actuando junto a otro sujeto que logró darse a la fuga. El vecino indicó que logró interceptarlo utilizando una pala, con la colaboración de otras personas.

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En el lugar se verificó la existencia de varios elementos preparados para su sustracción, así como el faltante de algunos bidones que habrían sido llevados por el restante involucrado.

El aprehendido, mayor de edad, presentaba diversas lesiones, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME. Fue trasladado al HIGA, donde se constató que presentaba fractura de tabique y de muñeca izquierda, quedando internado con custodia policial a la espera de estudios médicos.

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Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de causa por el delito de robo, el secuestro del elemento utilizado en la aprehensión y la realización de las diligencias de rigor, quedando supeditada la notificación al imputado a su evolución médica.